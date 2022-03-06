ЛНР: украинские солдаты показали низкий боевой дух по ходу военных действий

Украинские солдаты показали низкий боевой дух в процессе выполнения приказов руководства Киева, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко. По его словам, в данный момент вооружённые силы НМ ЛНР продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от «преступного киевского режима», сообщается в официальном Telegram-канале НМ ЛНР.

Подразделениями оборонного ведомства от вооружённых формирований Украины освобождены ещё восемь населённых пунктов: Кряковка, Каменка, Индустриальное, Макеевка, Сухановка, Боровеньки, Голиково и Невское, — говорится в сводке Филипоненко.

Он уточнил, что на текущий момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населённых пункта. Представитель Народной милиции добавил, что во время отступления войска Украины пытаются сохранить свои жизни, бросая технику и вооружение.

Таким образом, нашими подразделениями были получены образцы вооружения, поставляемые в ВСУ странами НАТО, по заявлениям — в оборонительных целях, — сказал Филипоненко.

По его данным, войска Украины используют противотанковые управляемые ракеты NLAW и противобункерные гранатомёты SMAW-D для обстрела мирных жителей ЛНР. Кроме того, были обнаружены тепловизионные прицелы Archer, рядом с одним из тепловизоров был найден магазин под патрон образца НАТО калибра 7,62×51 мм. Филипоненко заявил, что подобные винтовочные патроны используются для ведения снайперского огня со стороны украинских военных.

Таким образом, украинские солдаты демонстрируют низкий боевой дух, о котором мы уже неоднократно заявляли, и нежелание погибать, выполняя преступные приказы киевского руководства, готовятся к тому, чтобы сложить оружие и спасти тем самым свои жизни, — заключил Филипоненко.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».