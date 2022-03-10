ЛНР признала независимость Абхазии

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании суверенитета и независимости Абхазии. Документ опубликовал в четверг, 10 марта, Луганский информационный центр. Глава ЛНР также выразил уверенность в том, что это решение поддерживает абсолютно каждый её житель.

Признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства, — говорится в указе.

Кроме того, Пасечник поручил МИД республики провести переговоры с представителями Абхазии о развитии дипломатических отношений и подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В тяжёлое, напряжённое для республики время Абхазия вслед за Россией в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской Народной Республики, — подчеркнул в своем заявлении глава ЛНР.

Он добавил, что Абхазия никогда не оставалась равнодушной к гуманитарной ситуации в Донбассе и безопасности жителей ЛНР и ДНР.

В конце февраля Абхазия признала независимость и суверенитет донбасских республик ЛНР и ДНР. Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжания.