Литва призвала Евросоюз отказаться от связей с Россией

https://static.news.ru/photo/333fd266-8e15-11eb-b402-96000091f725_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Gitanas Nausėda/facebook.com

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против перезагрузки отношений с Россией. В ходе онлайн-саммита Евросоюза он заявил, что этого не следует делать из-за ситуации в Донбассе.

Политик напомнил, что ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается. Поэтому Европе, по его мнению, следует занять по отношению к Москве жёсткую позицию. Он призвал применять те принципы, которые были установлены ранее, чтобы не сбиваться с пути.

Говорить о какой-то перезагрузке отношений в таких обстоятельствах по крайней мере безответственно, — цитирует Науседу ТАСС.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Украина и Евросоюз считают Россию ответственной за оккупацию Донбасса и эскалацию напряжённости в регионе. Москва не считает себя участником конфликта и неоднократно отвергала такие претензии.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил литовские власти за санкционное давление на Россию.