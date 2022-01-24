Литва и Украина оспорили полномочия России в ПАСЕ

Участники зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, пишет ТАСС. Вопрос передан на рассмотрение профильных комиссий, дебаты по этой теме ожидаются 26 января.

В общей сложности было подано два протеста от литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса и украинского депутата Евгении Кравчук. За их предложения проголосовали соответственно 49 и 47 участников сессии. Для принятия инициативы и назначения дебатов за неё должны проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.

Зингерис и представители украинской делегации выступают с запросами на оспаривание полномочий российской делегации на открытии каждой зимней сессии организации. Теперь мониторинговый комитет ПАСЕ в течение 24 часов должен будет подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация России может участвовать в заседании, выступать и голосовать по всем проектам, кроме названной резолюции.

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ему не дали выступить на 48-й сессии Совета по правам человека ООН из-за нежелания слышать правду о нарушении прав крымчан со стороны Украины. По его словам, в Киеве не знают реальную ситуацию на полуострове, но выступают от имени крымчан, создавая в соцсетях фейки. В частности, о преследованиях крымских татар. По его словам, ООН легко убедится в реальном положении дел, если отправит миссию на полуостров.