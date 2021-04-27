Послы Литвы, Эстонии и Латвии в Москве прибыли в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/4ef966e2-a7fc-11eb-9b3a-96000091f725_660.jpg Эйтвидас Баярунас Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Ему пришлось явиться в ведомство на фоне высылки российских дипломатов из республики. Кроме того, в МИД прибыли посол Латвии Марис Риекстиньш и представитель эстонского посольства. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает ТАСС.

Риекстиньш проследовал в министерство, отказавшись от комментариев журналистам. Баярунас также от общения со СМИ отказался .

Власти Литвы, Эстонии и Латвии объявили о высылке российских дипломатов из страны 23 апреля в знак солидарности с Чехией. Министры иностранных дел республик в своих заявлениях подчеркнули, что не потерпят «подрывной деятельности» на территории своих партнёров. Словацкие власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата днём ранее.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о высылке российских дипломатов из прибалтийских республик, сказала, что дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут планировать, кому из них придётся покинуть Москву.