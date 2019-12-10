https://static.news.ru/photo/bba0412a-1acd-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что главы стран — участниц переговоров в «нормандском формате» не обсуждали связанные с Крымом вопросы.

Как пояснила Мендель, пока обсуждение этой темы на проходящих в Париже переговорах не планируется, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы стран «нормандской четвёрки» возобновили переговоры во время делового ужина. Ужин начался после двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.