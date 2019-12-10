Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что главы стран — участниц переговоров в «нормандском формате» не обсуждали связанные с Крымом вопросы.
Как пояснила Мендель, пока обсуждение этой темы на проходящих в Париже переговорах не планируется,
Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы стран «нормандской четвёрки» возобновили переговоры во время делового ужина. Ужин начался после двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
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