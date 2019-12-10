https://static.news.ru/photo/4b322376-1ac9-11ea-8536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы стран «нормандской четвёрки» возобновили переговоры во время делового ужина.

Ужин начался после двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что по окончании вечерней беседы участники саммита дадут совместную пресс-конференцию, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, на встрече лидеров «нормандской четвёрки» не удалось согласовать разведение сил в Донбассе. Причиной стала позиция Киева. Представители Украины заявили о невозможности отвода своих военных. На сегодняшний день силы разведены на нескольких участках, среди которых Станица Луганская, Золотое и Петровское.