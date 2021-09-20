Турчак оценил первые результаты выборов в Госдуму

Лидирующие в предвыборном списке «Единой России» в Госдуму кандидаты в депутаты ещё не определились, как воспользуются мандатами. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя первые результаты голосования. По его словам, цель ЕР — конституционное большинство в ГД, передаёт РИА Новости.

В общефедеральной части списка «Единой России» министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Турчак пообещал обсудить вопрос мандатов с кандидатами.

Это их решение. Мы будем с ними общаться, завтра у меня с Анной Кузнецовой встреча, в том числе в рамках бюджетного процесса, потому что те инициативы, которые она озвучивала, требуют бюджетного согласования. По каждой позиции будем встречаться: с Проценко — по разделу здравоохранения народной программы, с Кузнецовой — по семье и детям, со Шмелёвой — по образованию,— сказал Турчак.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 48,46% после обработки 70,06% протоколов. Кандидаты от этой партии лидируют на выборах в Госдуму в 196 одномандатных округах из 225.

Голосование по выбору депутатов Госдумы из-за пандемии проходило в этом году в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Госдума избирается на срок 5 лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят в неё по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. В федеральных списках было зарегистрировано 14 партий.