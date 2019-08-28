https://static.news.ru/photo/ef9ad92e-c97c-11e9-977c-fa163e074e61_660.jpg Антон Цветков Фото: Антон Цветков/vk.com

Лидер общественного движения «Сильной России» Антон Цветков назвал освобождение журналиста Кирилла Вышинского «отличной новостью».

Мы неоднократно говорили, что Кирилл Вышинский невиновен, что его арест нарушал все законы и принципы демократии — свободу слова, свободу мнений, независимость прессы. Человеку предъявили тяжкую статью только за то, что он профессионально выполнял свой журналистский долг, объективно освещая события, — заявил он.

Он считает, что Вышинский вёл себя корректно, а суд не был беспристрастным.

Понятно, что суд был ангажирован. Но даже в таких условиях Кирилл вел себя очень корректно, защищал себя, доказывал свою правоту. И какой еще выход оставался у суда, кроме как отпустить человека, который ничего не совершил, но отсидел в СИЗО долгое время, — сказал Цветков.

Однако он утверждает, что между делами Вышинского и Сенцова нельзя проводить параллели.

После освобождения Вышинского, я уверен, мы услышим немало голосов, с призывом освободить режиссера Сенцова. Однако никаких параллелей здесь проводить нельзя. Вина Сенцова в создании террористического сообщества была доказана судом, а Вышинского больше года держали в СИЗО исключительно по политическим мотивам, — уверен общественник.

Суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство 27 августа.

Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.

Смягчение меры пресечения Вышинскому поддержала и сторона обвинения.

Позже на его освобождение из-под ареста отреагировали уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и представитель МИД Мария Захарова.

Ранее News.ru писал о том, что Вышинский отказался признавать вину при обмене заключёнными.