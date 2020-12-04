Лидер ЛДПР назвал «фашизмом» задержание журналистов в Латвии

https://static.news.ru/photo/884191f4-3623-11eb-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с задержанием в Латвии русскоязычных журналистов. Он назвал происходящее «латышским фашизмом во всей красе».

В Латвии наступил свой 1937 год. Главный «порок» задержанных журналистов — они думают по-русски, они говорят по-русски, они пишут по-русски. И это 21 век! До такого в гитлеровской Германии не додумались, — написал политик в Telegram-канале.

Он также призвал чиновников Латвии и других прибалтийских республик одуматься и прекратить травлю русскоязычных журналистов, поскольку «час расплаты настанет». По словам Жириновского, все журналисты будут в итоге реабилитированы, а те, кто их репрессировал, будут привлечены к ответственности и «в жёсткой форме наказаны».

Сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия задержали по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. У них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски. Изъяли технику и средства связи. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. Все лица, которым предъявили обвинения, — граждане Латвии.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ произошедшее назвали «карательной акцией» и вопиющим примером попрания свободы СМИ. В ведомстве заявили, что рассчитывают на адекватную оценку событий, произошедших в Латвии, со стороны ЕС.

Глава комитета Совфеда по международным дела Константин Косачев охарактеризовал ситуацию как политический беспредел. Он отметил, что власти Латвии пользуются «прикрытием» ЕС и НАТО и поэтому безнаказанно подавляют неугодную свободу слова и убеждений.