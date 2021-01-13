Лидер ЛДПР допустил выдвижение женщины в президенты РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что на следующих президентских выборах кандидатом на пост главы государства от партии может стать женщина.
Он отметил, что ЛДПР непременно будет участвовать в этих выборах, и назвал несколько возможных кандидатов, в числе которых врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и депутат Госдумы Василий Власов.
А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга, — сказал Жириновский во время прямого эфира в Instagram.
Политик добавил, что у партии есть кандидаты «и в президенты, и в депутаты, и в сенаторы».
Как писал NEWS.ru, Жириновский посетовал на сложности с поиском преемника на посту главы партии. Политик отметил, что все, кому он предлагал занять своё место, боятся большой ответственности.
Что касается преемников президента Владимира Путина, то ранее Жириновский называл в их числе премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу и руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина.