Лидер ЛДПР допустил выдвижение женщины в президенты РФ

https://static.news.ru/photo/8f022ea4-55ae-11eb-b74f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: zhirinovskiy/instagram.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что на следующих президентских выборах кандидатом на пост главы государства от партии может стать женщина.

Он отметил, что ЛДПР непременно будет участвовать в этих выборах, и назвал несколько возможных кандидатов, в числе которых врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и депутат Госдумы Василий Власов.

А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга, — сказал Жириновский во время прямого эфира в Instagram.

Политик добавил, что у партии есть кандидаты «и в президенты, и в депутаты, и в сенаторы».

Как писал NEWS.ru, Жириновский посетовал на сложности с поиском преемника на посту главы партии. Политик отметил, что все, кому он предлагал занять своё место, боятся большой ответственности.

Что касается преемников президента Владимира Путина, то ранее Жириновский называл в их числе премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу и руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина.