Зюганов назвал сроки рассмотрения Госдумой вопроса о признании ДНР и ЛНР
Зюганов: вопрос о признании ДНР и ЛНР может быть рассмотрен Госдумой в середине февраля
Сергей Князев
Сергей Князев
12:01, 31 января 2022
Геннадий ЗюгановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР поддерживают все фракции нижней палаты парламента. По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен Госдумой в середине февраля.
Сейчас две недели [депутаты] работают в регионах, вернутся — [рассмотрим], — сказал Зюганов.
Об этом же сообщил и другой источник в Госдуме, уточнив, что вопрос планируется рассмотреть на Совете Госдумы 14 февраля.
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.
Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным говорить что-то по этой теме до голосования по данному вопросу в Госдуме.