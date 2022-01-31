Зюганов назвал сроки рассмотрения Госдумой вопроса о признании ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР поддерживают все фракции нижней палаты парламента. По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен Госдумой в середине февраля.

Сейчас две недели [депутаты] работают в регионах, вернутся — [рассмотрим], — сказал Зюганов.

Об этом же сообщил и другой источник в Госдуме, уточнив, что вопрос планируется рассмотреть на Совете Госдумы 14 февраля.

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным говорить что-то по этой теме до голосования по данному вопросу в Госдуме.