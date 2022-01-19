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Президент Ирана предложил Путину объединиться для противостояния Западу

17:02, 19 января 2022
Президент Ирана предложил Путину объединиться для противостояния Западу Лидер Ирана Ибрахим Раиси Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Президент Ирана Ибрахим Раиси на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Москве предложил ему создать синергию двух государств для противостояния Западу. По его словам, санкции и ограничения не должны мешать развитию стран.

В нынешних очень исключительных условиях, когда идёт противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам, — сказал Раиси.

Кроме того, на переговорах Путин предложил Раиси обсудить ситуацию в Афганистане. Главы государств планируют также затронуть реализацию совместных экономических проектов. По словам президента России, Москве важно узнать позицию Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, переговоры по которой возобновились в начале января.

19 января Раиси прибыл в Москву для проведения официальных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. 20 января иранский политик также должен будет выступить с речью в Госдуме и в Соборной мечети в Москве.

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