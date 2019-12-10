https://static.news.ru/photo/abe953f4-1c01-11ea-8ca5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Леонтьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Михаил Леонтьев прокомментировал публикации о том, что Константин Эрнст признал ошибкой сюжет Первого канала о малазийском Boeing, сбитом над Донбассом. По его словам, сюжет изначально был основан на материале авиаэксперта Джорджа Билта и не предполагал доказательной базы.

Костя живой человек, он может сказать всё, что он хочет. Я говорю за себя. Я не считаю, что я совершил ошибку. Никаких ошибок я не совершал и то, что сейчас происходит, доказало, что я был прав, — заявил он изданию «Подъём».

Он добавил, что вышедший в его программе «Однако» сюжет изначально задумывался как «интеллектуальная провокация», и не было никаких доказательств, что события развивались именно так.

Ситуация заключается в одном: американским компетентным службам точно известно, что происходило. Пуск точно был зафиксирован, ведь вся эта зона плотнейшим образом сканировалась средствами объективного наблюдения, в том числе американскими. Россия предоставила свои данные, а Америка не предоставила ничего. У вас есть позиция? Вы знаете правду? Ну, откройте пасть, дайте свои данные, — заключил ведущий.

Речь идёт о сюжете, посвящённом крушению рейса МН17 Malaysia Airlines, произошедшему над территорией Донбасса в 2014 году. Зрителям был продемонстрирован спутниковый снимок, якобы доказывающий, как украинский истребитель запускает ракету в пассажирский самолет, выполнявший рейс MH17.

Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал демонстрацию сюжета в эфире ошибкой.