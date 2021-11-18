Ленин победит СОVID-19

Есть хорошая информационная примета. Как только речь кто-то заводит о выносе из мавзолея ленинской мумии и её захоронении на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге, опытные акулы пера тут же начинают прикидывать, какую тему таким образом собираются «перебить». От каких не самых выигрышных реалий собираются отвлечь тенью пролетарского вождя, который, вопреки известным лозунгам, всё-таки не живее всех живых.

Уж очень бессмысленными выглядят абсолютно цикличные попытки вновь и вновь вбрасывать в национальную повестку тему мавзолея, христианского захоронения Владимира Ульянова-Ленина и завершения негуманного эксперимента с бальзамированием останков основателя ленинизма. В последний раз Союз архитекторов России отметился год назад своим конкурсом на использование самого мавзолея после эвакуации из него Тела. Предлагая развернуть в мавзолее музейную экспозицию, архитекторы тогда как бы приняли эстафету от правых, которые по очереди призывали уважать волю вождя. Тот якобы просил похоронить себя рядом с матерью. А то ведь мумию, мол, постоянно тревожат проводимые на Красной площади концерты. Так ведь и до появления нашего зомби недалеко.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И вот фактически министр иностранных дел РПЦ митрополит Илларион вновь призвал и вынести тело, и по-христиански его придать земле. Почему он вдруг коснулся этой острой темы? Злые языки могли бы предположить, что таким демаршем он мог бы отвлечь внимание и от своих не самых удачных акций по противодействию появлению самостийной украинской церкви и формированию единого православного фронта, противостоящего вселенскому патриарху Варфоломею, не скрывающему своей проамериканской ориентации. Впрочем, и без личных обстоятельств митрополита в стране хватает не самых оптимистических событий, когда хочется перевести «информационную стрелку» на что-то, привычно провоцирующее очередную бесплодную дискуссию с левыми.

Естественно, каждый раз на авансцену выходит Геннадий Зюганов, предающий анафеме всех ленинских похоронщиков. Вот и на этот раз Геннадий Андреевич встал в решительную позу и попенял высокому церковному иерарху, что, мол, ленинский мемориал — это завет и воля предков, а ещё, мол, в своей Нагорной проповеди Иисус заповедовал уважать волю предшествующих поколений. Конечно, можно было бы в этой связи напомнить самому лидеру компартии, что и он со товарищи — наследник «самого человечного человека», который попрал волю предков самым чудовищным насильственным образом, санкционировав разрушение не только храмов, но и самого уклада российской жизни. И тысячи замученных священников, сожжённых, утопленных в прорубях, расстрелянных, всё равно будут стоять между компартией и церковью, как бы новые зюгановцы ни крестились бы и поклоны ни били.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, если бы время от времени дискуссия о выносе тела не возникала, Зюганову её следовало бы инициировать самому. Ибо каждый раз он намекает на особый договор с властью по поводу судьбы мавзолея и ссылается на некое обещание Владимира Путина, который, дескать, гарантировал, что пока он в Кремле, мумию никто не тронет. Так что лидер ещё и укрепляет свой авторитет в партии.

Ну, а забальзамированный вождь пока может спать спокойно. В стране хватает других проблем и противоречий, чтобы ещё дополнительно провоцировать раскол в обществе. Но у каждой стороны, как мы видим, свой хайп. Не всё же о пандемии и QR-кодах.