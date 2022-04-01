ЛДПР внесёт в Госдуму проект заявления о геноциде русских на Украине

ЛДПР внесёт на рассмотрение Госдумы проект заявления палаты о признании геноцида русского населения на Украине с 2014 года. Как пишет ТАСС, основанием для этого стал указ Киева о мерах «по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины». По мнению авторов проекта, этим документом был закреплён курс на уничтожение жителей ДНР и ЛНР, подавляющее большинство которых относится к русской этнической группе.

Депутаты Государственной думы считают неприемлемыми действия властей Украины и признают факт совершения властями Украины с 14 апреля 2014 года и по сей день международного преступления геноцида, — говорится в проекте заявления.

Депутаты приводят данные ООН, согласно которым более 10 тысяч человек погибли, более 50 тысяч ранены, более 4 млн покинули свои дома. Кроме того, по мнению авторов проекта, геноцид не ограничивался ДНР и ЛНР, что подтверждается событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Ранее Следственный комитет России обвинил в геноциде в Донбассе свыше 20 высокопоставленных военных ВСУ. В числе фигурантов начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко и экс-глава Минобороны Валерий Гелетей.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в неё экспертов и криминалистов, а также обеспечить их новейшей криминалистической техникой выполнения поставленных целей. Наряду с этим он потребовал организовать совместную работу с представителями компетентных органов других государств для проработки правовых вопросов, связанных с текущей ситуацией.