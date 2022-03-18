ЛДПР усомнилась в кандидатуре Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ

В ЛДПР заявили, что прежде чем голосовать за кандидатуру Эльвиры Нибиуллиной на пост главы Центробанка России, фракция надеется на встречу с ней. Ожидается очень острая дискуссия, потому что к руководству ЦБ много вопросов, говорится в Telegram-канале ЛДПР.

Прежде всего, почему столько лет ставилась задача уйти от доллара, а фактически половина наших золотовалютных резервов в одночасье, по щелчку пальцев была заблокирована, и Россия оказалась на грани технического дефолта по внешним долгам? — отмечается в сообщении

По мнению парламентариев, Банк России злоупотребляет своим главным инструментом — ключевой ставкой. Сейчас она на запредельном уровне в 20%, что, по их словам, фактически можно приравнять к блокировке экономики России.

ЛДПР также назвала ненормальной банковскую практику с кредитами для бизнеса и валютными спекуляциями. Как отметили во фракции, банки получают ликвидность от ЦБ, но вместо того, чтобы создавать кредитные линии для реального сектора играют на эти деньги на бирже против рубля. Также непонятно, зачем Центробанк вкладывает свои национальные накопления в валюты недружественных стран: йену, фунт стерлингов и евро, вместо того чтобы переводить активы в стабильное золото.

Как бы то ни было, ЛДПР озвучит своё окончательное решение ближе к голосованию по кандидатуре главы ЦБ, — заключили в партии.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину для переизбрания на пост главы ЦБ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.