ЛДПР провела пикет в поддержку «всемирной демократии» у посольства США

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) вместе с Владимиром Жириновским провела пикет напротив посольства США в Москве.

Весь мир видел фальсификацию выборов. Теперь никто не будет брать пример с Америки, — заявил глава ЛДПР Жириновский.

По его словам, действующий глава Белого Дома Дональд Трамп оказался прав, что не признал победу Байдена. Жириновский считает, что американскому лидеру не хватило поддержки прессы, хорошей команды и «партийного механизма». Команду нового президента США Джо Байдена лидер ЛДПР назвал «опасной».

Политика также возмутила блокировка Трампа в социальных сетях. Он назвал такие действия позором.

Жириновский подчеркнул, что проходящий у посольства пикет представляет собой мероприятие «за всемирную демократию».

Везде бардак, нигде нет свободного рынка, свободных выборов, свободной экономики, везде эта ложь, — заявил политик.

В конце мероприятия Жириновский пригласил членов партии и журналистов на собрание фракции, где будут обсуждаться последние события в США, сообщает РИА Новости.