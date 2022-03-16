ЛДПР предложила вернуть смертную казнь в России из-за выхода из Совета Европы, сообщает официальный Telegram-канал партии. Отмечается, что высшая мера наказания применяется в более чем 50 странах по всему миру, включая США, Китай, Японию и Индию. Смертную казнь предлагается ввести, например, за коррупцию в особо крупном размере.

Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил. Одно из них — запрет на смертную казнь, — сказано в сообщении.

При этом из-за неоднозначности вопроса в партии предлагают инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений. По мнению политиков, россияне вполне зрелы, чтобы «самостоятельно принять это важное решение».

Вопрос о возвращении смертной казни в качестве вышей меры наказания может стать предметом рассмотрения Конституционного суда России после выхода страны из Совета Европы, заявила ранее партнёр адвокатского бюро «Забейда и партнёры» Дарья Константинова, добавив, что «автоматически этого не произойдёт».

Она напомнила декабрьское заявление председателя Конcтитуционного суда Валерия Зoрькина о том, что он допускает возвращение смертной казни, и сделанное в феврале зaявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Мeдведева о возможности восстановления смертной казни «для опаснейших преcтупников».