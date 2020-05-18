ЛДПР предложила приравнять опекунские выплаты к прожиточному минимуму

https://static.news.ru/photo/1e6be6a2-b56f-11e9-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думы законопроект о ежемесячных выплатах на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, не ниже величины прожиточного минимума в регионе.

Авторами документа стали вице-спикер парламента и глава фракции Игорь Лебедев и депутаты Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Елена Строкова, Борис Пайкин.

Полагаем, что право детей, находящихся под опекой, на получение денежных средств не ниже величины прожиточного минимума, необходимого для обеспечения их жизнедеятельности и сохранения здоровья, должно быть закреплено на федеральном уровне, — цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Как писал NEWS.ru, в Минздраве пообещали до 19 мая перечислить выплаты российским медикам за работу с коронавирусными пациентами.