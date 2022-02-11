ЛДПР пожаловалась на слухи о состоянии здоровья Жириновского

Неизвестные звонят региональным активистам ЛДПР от имени центрального аппарата партии и сообщают ложные сведения о состоянии её лидера Владимира Жириновского, передают «Народные Новости». Первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов отметил, что Жириновский идёт на поправку, его жизни ничто не угрожает.

Лица, не имеющие к ЛДПР никакого отношения, но желающие создать «сенсацию», распространяют в социальных сетях и посредством телефонных звонков ложную информацию о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, — рассказали в партии.

Руководство центрального аппарата ЛДПР обратилось в МВД и ФСБ России с требованием провести расследование по поводу распространения заведомо ложной информации.

Ранее ЛДПР опровергла появившиеся в СМИ новости о том, что Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих. Также партия сделала официальное заявление о том, что политик скоро вернётся к полноценной работе.

Владимир Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. 11 февраля Минздрав оценил состояние здоровья политика как стабильное.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что Жириновский, вероятнее всего, будет страдать от поcтковидного синдрома после выздоровления. Он предположил, что из-за сахарного диабета, ожирения и почтенного возраста у политика могут возникнуть осложнения в сердечно-сосудистой системе.