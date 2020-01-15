Фракция ЛДПР, кроме некоторых депутатов, поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, сообщил глава партии Владимир Жириновский.
Кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства предложил президент Владимир Путин. Госдума рассмотрит её на пленарном заседании 16 января. В Совфеде назвали Мишустина «крепким профессионалом», способным выстроить диалог с парламентом. Сейчас он возглавляет Федеральную налоговую службу,
Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Какие это будут изменения, он не уточнил. Политик пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью.
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