https://static.news.ru/photo/ec2ddfc8-383c-11ea-b0a3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фракция ЛДПР, кроме некоторых депутатов, поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, сообщил глава партии Владимир Жириновский.

Кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства предложил президент Владимир Путин. Госдума рассмотрит её на пленарном заседании 16 января. В Совфеде назвали Мишустина «крепким профессионалом», способным выстроить диалог с парламентом. Сейчас он возглавляет Федеральную налоговую службу, пишет ТАСС. Чиновника уже поддержала партия «Единая Россия». КПРФ пока воздерживается от одобрения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Какие это будут изменения, он не уточнил. Политик пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью.