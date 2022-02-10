ЛДПР опровергла известие о переставшем узнавать родных Жириновском

ЛДПР опровергла появившиеся в СМИ новости о том, что Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих. Накануне партия сделала официальное заявление о том, что политик скоро вернётся к полноценной работе, пишет РИА Новости.

В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников, — приводит агентство ответ собеседника на просьбу прокомментировать новость о самочувствии лидера партии.

Владимир Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. Новость о госпитализации политика появилась только 9 февраля, тогда же сообщалось, что состояние партийного лидера критическое и он даже подключён к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве состояние Жириновского назвали «стабильным» и не требующим настолько экстренной терапии.

Ранее профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что «омикрон»-штамм COVID-19 в теле главы ЛДПР Владимира Жириновского, привившегося восемь раз, вряд ли мутирует. Для этого нужно болеть месяцами.