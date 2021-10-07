ЛДПР определилась с постом Жириновского в Госдуме

Владимир Жириновский вновь избран главой фракции ЛДПР в Госдуме восьмого созыва. Первым замом Жириновского станет Василий Власов, сообщает ТАСС.

Депутаты от ЛДПР уже провели первое организационное собрание в Госдуме. Другими заместителями Жириновского станут Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Владимир Жириновский ранее заявлял, что покинет все свои посты в мае 2036 года. В 90 лет политик собирается занять должность пониже. По словам Жириновского, каждый год он ставит на съезде партии вопрос об уходе на пенсию, но его не отпускают. Политологи считают, что уход Жириновского станет поводом для распада партии.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что россиян ожидает голосование на выборах в парламент «нового большого государства». Об этом он написал в своём Telegram-канале.