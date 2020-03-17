https://static.news.ru/photo/43e53360-6849-11ea-88f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Катасонов Фото: Сергей Катасонов/facebook.com

Депутат Сергей Катасонов, нарушивший режим карантина после поездки во Францию, может лишиться своих полномочий. Соответствующее предложение фракция ЛДПР внесла в Госдуму.

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Катасонова Сергея Михайловича в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм, — говорится в проекте постановления.

Документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Депутат от ЛДПР нарушил режим самоизоляции.

На сегодняшний день вспышка коронавируса унесла жизни 7,1 тысячи человек по всему миру. Более 183 тысяч заразились, а 79 удалось выздороветь.

NEWS.ru ранее сообщал, что власти Москвы обсуждают введение режима жёсткого карантина. Также рассматривается вариант закрытия торговых центров, баров, кафе и ресторанов.