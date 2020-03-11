https://static.news.ru/photo/a7e737c0-636f-11ea-a538-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЛДПР намерена выдвинуть кандидата на президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

При этом он отметил, что движение поддерживает возможность для действующего главы государства избираться вновь. Однако заверил, что ЛДПР сделает всё возможное, чтобы избирательная кампания была сформирована на альтернативной основе.

У нас будет программа, которая может дать шанс на победу — если не в 2024 году, то в 2030. Не в 2030 году — так в 2036, — цитирует Жириновского ТАСС.

Предложение об обнулении числа сроков для нынешнего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Позднее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать лидером нации появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер.

Как писал NEWS.ru, оппозиция уже уведомила мэрию Москвы о проведении 21 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова.