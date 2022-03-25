ЛДПР: фейк о смерти Жириновского не случаен

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Публикации недостоверных сведений о смерти Владимира Жириновского — спланированная операция. Об этом сообщил помощник вице-спикера Госдумы, члена фракции ЛДПР Бориса Чернышова, передаёт «360».

Владимир Вольфович жив! Все остальное фейк и ложь! — сообщили в аппарате депутата.

Собеседник издания рассказал, что эта новость появилась на просторах интернета, непосредственно перед встречей фракции ЛДПР с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В пятницу, 25 марта о смерти Жириновского сообщил в своём Telegram-канале сенатор Александр Пронюшкин. Вскоре он удалил пост и извинился. Позднее сообщение о смерти Жириновского опроверг спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. При этом он указал, что состояние лидера ЛДПР действительно тяжёлое.

Позже стало известно, что представители партии ЛДПР подадут иски в Генеральную прокуратуру против тех, кто распространял фейки о смерти лидера фракции Владимира Жириновского. Ранее однопартийцы Жириновского опровергли смерть политика и назвали подобные слухи «грязной провокацией».

Тем временем в Минздраве России сообщили, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.