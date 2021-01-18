Лаврову известно, что на Западе могут заблокировать Telegram

https://static.news.ru/photo/2f39fde0-5972-11eb-83b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Так политик в том числе прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа после протестов из-за результатов выборов.

Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно, — рассказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, сообщает ТАСС.

Ранее некоммерческая организация Coalition for a Safer Web из США подала иск к Apple c требованием удалить Telegram из магазина App Store. Утверждается, что модераторы Telegram не стали предотвращать экстремистские переговоры перед штурмом Капитолия в Вашингтоне 6 января. Истцы преследуют цель заставить Apple действовать против мессенджера так же, как против Parler.

Как писал NEWS.ru, Apple удалило приложение Parler, которым пользовались сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Причиной были названы призывы к насилию, которые якобы распространялись на фоне беспорядков в Капитолии.