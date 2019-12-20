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Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова удивляет утверждение Берлина о том, что Североатлантический альянс должен сохраняться в неизменном виде, поскольку только он может защитить Германию.

По словам Лаврова, он поражён тем фактом, что эти высказывания исходят от руководства не «какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом», а государства-лидера Евросоюза.

Глава МИД отметил, что новому руководству ЕС необходимо сформулировать своё отношение к диалогу по военно-политической безопасности в Россией и другими странами, которые не входят в состав сообщества и НАТО.

Я считаю, что для дипломатии как раз принципиально важно изменить нарратив, — сказал министр в эфире Первого канала.

Ранее NEWS.ru писал, что Лавров назвал «зашкаливающим» уровень русофобии на Западе. При этом он отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и ряд других европейских лидеров пытаются изменить антироссийские настроения.