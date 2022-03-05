Лавров: Зеленский стремится спровоцировать конфликт между НАТО и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский стремится спровоцировать конфликт между НАТО и Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что «озлобленные заявления» украинского лидера оптимизма не добавляют, пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, на заседании НАТО Зеленский «немножко грубил» своим кураторам, обвинял их в бездействии.

У меня возникает вопрос, если он так расстроился, что НАТО не вступилось за него, как он надеялся, значит, он всё-таки полагается на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путём переговоров? — сказал дипломат.

Ранее Зеленский раскритиковал НАТО, обвинив в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом».

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО расплатится за отказ помогать Киеву. Он отметил, что в отличие от Североатлантического альянса Европейский союз оказался более решительным в отношении России.