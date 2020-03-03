https://static.news.ru/photo/361790a4-5d4d-11ea-9106-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко, включая идеи о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашённых республиках, ввести войска ООН, взять весь периметр этих территорий под контроль и многое другое. Это прямо противоречит конкретным положениям минских договоренностей, — отметил политик.

При этом он добавил, что украинское руководство готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с их властями, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».