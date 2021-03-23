Лавров заявил об отсутствии у РФ отношений с Евросоюзом

https://static.news.ru/photo/b5ddf410-8b94-11eb-a175-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом уничтожена действиями Брюсселя. По его словам, сейчас Москва не имеет отношений с организацией.

С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя, — цитирует дипломата ТАСС.

Лавров в Китае на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И также отметил, что Москва готова нарастить взаимодействие с ЕС, когда в Брюсселе сочтут необходимым устранить аномалию в двусторонних отношениях. Москва готова к таким шагам «на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов».

Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится всё богаче, — отметил министр.

Он добавил, что Россия нацелена на сотрудничество со всеми своими соседями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай и Россия договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на новый пятилетний срок. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, открывая переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Китайский дипломат отметил, что в июле 2021 года отмечается 20-летие подписания документа, имеющего важное значение.