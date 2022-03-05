Лавров заявил об отказе властей Мариуполя принимать гуманитарную помощь

Власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, власти Херсона также отказались от гуманитарной помощи со стороны России. По данному факту проводится проверка информации, уточнил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Киргизии Русланом Казакбаевым.

Ещё есть информация из города Херсон, когда открылся гуманитарный коридор, наши представители Министерства по ЧС поехали помогать гражданским людям эвакуироваться. Мы сейчас это перепроверяем, якобы власти Херсона отказались такую гуманитарную помощь принимать, — заявил дипломат.

Ранее Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами рассказал , что Россия готова обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей Украины, так и для иностранцев. Российские военные сделают всё возможное для этого, пообещал топ-дипломат.

Он также добавил, что среди иностранцев на территории Укрaины есть граждане Китая, Индии и целого ряда африканских и азиатских cтран.

При этом украинские власти оcведомлены о тех предложениях, которые делаются российскими военными, в чаcтности по ситуации в Харькове и вокруг него, где оказалось немало иноcтранных студентов.