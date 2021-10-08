Лавров заявил об изменении концепции внешней политики России

Сергей Лавров заявил, что правительство занимается изменением концепции внешней политики России. Об этом он сообщил на встрече с выпускниками вузов, которые приняты на дипломатическую службу, сообщает ТАСС.

По словам министра иностранных дел, молодым дипломатам предстоит трудиться на довольно ответственном этапе мировой и отечественной истории. Это связано с тем, что ситуация в мире с каждым днём усложняется.

Сейчас занимаемся обновлением этого стратегического документа [концепции внешней политики РФ]. Не сомневаюсь, что каждый на своём участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование наших общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе, — сказал глава министерства.

Лавров добавил, что сложившаяся ситуация лишь «добавляет азарта» для того, чтобы заставить мыслить креативно и обеспечить максимально благоприятные внешние условия для внутреннего развития страны.

Ранее сообщалось, что Москва не строит завышенных ожиданий в отношениях России и ЕС, доверие уже подорвано. Об этом заявил глава МИД РФ на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, трансляция которой велась на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.