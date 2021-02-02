Лавров заявил о желании обсудить с главой МИД Швеции ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/ecc9b39c-6538-11eb-b1f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что желает открыто и честно обсудить все вопросы, связанные с делом арестованного оппозиционера Алексея Навального, с руководителем шведского внешнеполитического ведомства и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. По его словам, разговор на указанную тему должен пройти без какого-либо предубеждения.

По словам Лаврова, Россия и Швеция, как соседи, должны быть заинтересованы в добрых и дружеских отношениях. Открывая переговоры с Линде он подчеркнул, что «кровно» в этом заинтересованы жители приграничных районов.

Министр напомнил, что шведская военная лаборатория была одной из тех, что заявили об отравлении Навального веществом группы «Новичок». Однако страна не ответила на запрос о том, на каких основаниях был сделан озвученный вывод. Как заметил Лавров, подобное поведение не вписывается в требования о транспарентности в этом или ином вопросе, с которыми выступают коллеги из ФРГ и не только.

Западные коллеги в этом случае сами не хотят быть транспарентными в тех выводах, которые они используют для продвижения антироссийской позиции, — цитирует министра ТАСС.

Навальному стало плохо и он потерял сознание 20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Врачи медучреждения, а также независимые эксперты заявили об обнаружении в его организме следов нервно-паралитического яда «Новичок». Политик вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Как ранее писал NEWS.ru, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал вопросы к российским властям по иску, который подали сторонники оппозиционера Алексея Навального после того, как в России отказались возбудить уголовное дело по факту возможного отравления политика.