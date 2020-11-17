Лавров заявил о заинтересованности России в налаживании диалога с Германией

https://static.news.ru/photo/3d701890-28d5-11eb-bb8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия заинтересована в восстановлении взаимно уважительного диалога с Германией, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона убеждена, что такой шаг поспособствовал оздоровлению ситуации в масштабах Европы.

Мы в этом искренне заинтересованы, — отметил он в своём видеообращении к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи».

Глава МИД РФ подчеркнул, что период напряжённости в отношениях России и ФРГ может и должен быть преодолён.

Свой вклад в эти усилия способны внести представители наших гражданских обществ, российско-германские общественные диалоговые площадки, — добавил российский министр.

В их числе он назвал «Потсдамские встречи», которые, по его словам, неизменно предоставляют участникам возможность для открытого, неформального, товарищеского обсуждения как перспективных, так и самых острых и непростых вопросов текущей двусторонней повестки, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Лавров заявил, что в Германии в последнее время усиливается противодействие Российской Федерации. Политические демарши Берлина в адрес Москвы приобретают постоянный характер.

Ранее глава МИД заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. Вскоре об этом будут официально уведомлены европейские партнёры.