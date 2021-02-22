Лавров заявил о возросшей угрозе гонки вооружений в космосе

https://static.news.ru/photo/d8bb1824-7685-11eb-b270-96000091f725_660.jpg Фото: SpaceX via globallookpress.com/Global Look Press

Угроза гонки вооружений в космосе растёт, но ещё можно выработать меры для её предотвращения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своём видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению.

Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений, — говорится в публикации, размещённой на официальном сайте МИД РФ.

Ведомство добавило, что Москва продолжит уделять серьёзное внимание ракетно-ядерному разоружению. Следование данному курсу требует задействования всех стран, имеющих на своих складах подобные технологии, в частности Британии и Франции. Кремль открыт к многостороннему сотрудничеству, которое должно вестись на основе консенсуса, уважая законные интересы всех «игроков».

Полагаем неприемлемым сохранение противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «совместных ядерных миссий» НАТО. Американское ядерное оружие должно быть возвращено на территорию США, а зарубежная инфраструктура для его развёртывания — ликвидирована, — отметили в МИД РФ.

По словам Лаврова, несмотря на пандемию коронавируса, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. По мнению дипломата, вспышка недуга и спад в мировой экономике, к которому она привела, требуют консолидации усилий.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, писал NEWS.ru.