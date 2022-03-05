Лавров заявил о возможном отказе властей Херсона принимать гумпомощь

Существует сведения о том, что власти Херсона решили отказаться от российской гуманитарной помощи. И это похоже на действия киевского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым, пишет ТАСС.

Ещё есть информация из города Херсон: когда открылся гуманитарный коридор, представители нашего Министерства по чрезвычайным ситуациям поехали помогать людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь, вот якобы сейчас эту информацию перепроверяем, власти Херсона отказались такую помощь принять. Повторю, эти сообщения нуждаются в перепроверке, но это очень похоже в принципе на манеры киевского режима, — сказал он.

Также, как отметил Лавров, появляются данные о том, что власти Мариуполя отказываются предоставить мирному населению возможность выйти по гуманитарному коридору.

Сегодня в соцсетях уже появляется информация о том, что в ДНР сообщили, что власти Мариуполя отказываются предоставлять жителям возможность уйти по гуманитарному коридору, который был создан российскими военными, — подчеркнул он.

Ранее власти Мариуполя сообщили об изменении сроков эвакуации населения города. Мирные жители должны были покидать город в направлении Запорожья.