Лавров заявил о влиянии украинских неонацистов на политику Киева

https://static.news.ru/photo/89efab60-597f-11eb-934c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

↵Представители неонацистского движения на Украине не только спокойно проводят в стране свои мероприятия, но и оказывают реальное влияние на политику киевских властей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Неонацисты на Украине маршируют свободно, [устраивают] факельные шествия. И, помимо таких внешних проявлений, реально оказывают влияние на практическую политику этого, можно сказать, государства, — цитирует министра ТАСС.

Лавров подчеркнул, что именно по этой причине Украина и США голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма, принимаемой каждый год Генассамблеей ООН по инициативе России. При этом, как отметил министр, в Вашингтоне мотивируют своё решение тем, что недопущение неонацистских проявлений нарушает первую поправку к конституции США (запрещающей ограничивать свободу слова).

Ранее третий комитет Генеральной ассамблеи ООН на заседании 18 ноября принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации расизма, расовой дискриминации и ксенофобии.

Как отметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин в своём выступлении, что проект резолюции не имеет цели проводить исторические изыскания. По его словам, в документе говорится об актуальных проблемах, с которыми страны мира сталкиваются «не просто регулярно, а постоянно».

Как сообщал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Джо Байден на посту президента США будет в большей степени «использовать» Украину против России. По его словам, по этой причине Вашингтон не станет дистанцироваться от Киева.