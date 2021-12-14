Лавров заявил о вине Запада в превращении Ливии в «чёрную дыру»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об ответственности Запада, который своими действиями превратил Ливию в «чёрную дыру». Именно оттуда после экстремисты и бандиты двинулись на юг, рассказал Лавров в интервью египетскому каналу «ТеН ТВ», которое опубликовано на сайте российского ведомства.

Глава МИДа напомнил , что именно западные страны «разбомбили ливийскую государственность» и вооружали экстремистов против бывшего правителя страны Муаммара Каддафи.

Именно это стало главной причиной кризиса, многие годы наблюдаемого в Сахаро-Сахельском регионе, — отметил Лавров.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, сейчас эта зона стала одной из самых опасных с точки зрения распространения экстремизма и присутствия террористов. На север потекли потоки беженцев, от которых Европа сейчас «пытается отгородиться». И Западу, отметил министр, стоит отвечать за свои поступки.

Ранее сообщалось, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам решил баллотироваться на пост президента страны. Он подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства, которые должны состояться 24 декабря.