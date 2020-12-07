Лавров заявил о том, что конфликт в Карабахе только выходит из горячей фазы

https://static.news.ru/photo/6fe40b82-387b-11eb-88f4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Конфликт в Нагорном Карабахе пока только выходит из горячей фазы, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха, — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр подчеркнул успешность и важность в разрешении конфликта совместного заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана, которое помогло остановить кровопролитие.

Также Лавров отметил, что Россия направит дополнительные средства в Международный комитет Красного Креста, сотрудники и волонтёры которого принимают активное участие в помощи местному населению в зоне конфликта.

Мы всячески поддерживаем деятельность международных организаций, которые готовы вкладывать свои ресурсы, опыт и потенциал в восстановление мирной жизни, — сказал глава МИД РФ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер Азербайджана учредил две новые памятные даты, которые будут отмечаться в республике: День памяти погибших в Нагорном Карабахе 27 сентября и День победы в конфликте 10 ноября.