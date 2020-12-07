Лавров заявил о том, что конфликт в Карабахе только выходит из горячей фазы

Конфликт в Нагорном Карабахе пока только выходит из горячей фазы, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха, — цитирует Лаврова ТАСС.
Министр подчеркнул успешность и важность в разрешении конфликта совместного заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана, которое помогло остановить кровопролитие.
Также Лавров отметил, что Россия направит дополнительные средства в Международный комитет Красного Креста, сотрудники и волонтёры которого принимают активное участие в помощи местному населению в зоне конфликта.
Мы всячески поддерживаем деятельность международных организаций, которые готовы вкладывать свои ресурсы, опыт и потенциал в восстановление мирной жизни, — сказал глава МИД РФ.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях.
В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер Азербайджана учредил две новые памятные даты, которые будут отмечаться в республике: День памяти погибших в Нагорном Карабахе 27 сентября и День победы в конфликте 10 ноября.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram