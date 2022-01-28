Лавров заявил о развитии отношений России со странами Латинской Америки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью четырём российским радиостанциям заявил, что Москва продолжит наращивать отношения со странами Латинской Америки. При этом, по словам дипломата, на этот процесс не повлияют переговоры по гарантиям безопасности, сообщает радио Sputnik.

Как отметил Лавров, когда речь идёт об отношениях со странами Латинской Америки, а также с Сербией, с Ираном, с Китаем и с рядом других государств, которые демонстрируют приличное поведение на международной арене, не пытаясь односторонне что-то кому-то навязывать, а высказывают всегда готовность искать взаимоприемлемые договорённости по любым вопросам, то подобные взаимоотношения не подвержены какой-то конъюнктуре.

Они у нас насыщенные, охватывают экономические, гуманитарные, образовательные, спортивные контакты. Они охватывают и военное, военно-техническое сотрудничество в полном соответствии с нормами международного права. Я заверяю вас, независимо от того, как пойдёт развитие событий по проблеме евробезопасности, мы эти отношения будем поступательно наращивать, - сказал Лавров

Ранее министр иностранных дел заявил, что введение со стороны США нового пакета санкций в отношении России будет эквивалентно разрыву отношений между Вашинтоном и Москвой. При этом по словам Лаврова, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».