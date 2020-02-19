https://static.news.ru/photo/91d2595e-5309-11ea-b82b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поддерживает сирийскую армию, отвечающую на неприемлемые провокации в Идлибе. С таким заявлением в среду, 19 февраля, выступил в разговоре с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время со стороны боевиков продолжаются обстрелы как позиций сирийской армии, так и гражданских объектов. Как сообщил министр, также продолжаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

Сирийские военные, подчеркнул Лавров, пытаются отодвинуть силы боевиков как можно дальше от тех объектов, которые могут попасть под обстрел. Эти действия являются ответом на грубейшие нарушения договорённостей по Идлибу.

Мы их в этом поддерживаем. Вопреки некоторым оценкам подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства САР над своими землями, — приводит ТАСС слова Сергея Лаврова.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной военной операции Анкары в Турции.

Представитель Кремля напомнил, что худший вариант развития событий будет в том случае, если «речь идёт об операции в отношении легитимных властей и вооружённых сил Сирии».