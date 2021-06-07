Лавров заявил о невозможности пересмотра Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/91ff2f34-a772-11ea-99bc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытки Киева провести ревизию Минских соглашений неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с коллегами из Франции и Германии, сообщают в отечественном дипведомстве.

Телефонный разговор Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом состоялся в понедельник, 7 июня. В рамках общения министры обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».

В сообщении МИД РФ говорится, что в ходе беседы подчёркивалась безальтернативность Минских соглашений.

Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договорённостям, — говорится в сообщении российского дипведомства.

Также отмечается, что российский министр заявил о недопустимости дискриминации русскоязычных граждан Украины и курса на насильственную украинизацию нацменьшинств, а также потакания неонацистам.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс вынашивает злонамеренные планы в отношении России.