Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений Москвы и Берлина

https://static.news.ru/photo/4eb259fa-394d-11eb-8fcc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношениям России и Германии нужна перезагрузка, а нарастание трансграничных угроз требует диалога между странами, а не нагнетания конфронтации. Об этом он сказал во время встречи с делегацией партии «Альтернатива для Германии» в Москве.

По словам главы российского МИД, на сегодняшний день есть много вопросов, по которым РФ и ФРГ занимают «порой противоположные позиции», однако это естественная вещь для современного мира.

Ситуация, прежде всего, нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требуют как раз диалога, поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации, не попыток воспрепятствовать диалогу, — сказал министр.

Приезд немецких политиков в Москву он назвал хорошей возможностью для продолжения такого диалога и поиска дополнительных точек соприкосновения. Дипломат отметил, что в отношениях между РФ и ФРГ накопилось немало серьёзных проблем и они продолжают множиться. Именно «диалог по всем линиям — межправительственной, межпарламентской, межобщественной», по мнению министра, имеет особое значение на данном этапе, передаёт РИА Новости.

Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас называется перезагрузкой, — заявил Лавров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад пытается всячески дискредитировать ООН либо «подчинить своей воле».