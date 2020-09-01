Лавров заявил о нелегитимном пути санкций ЕС

https://static.news.ru/photo/5b5f88ea-ec2b-11ea-a76c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз всё больше и больше следует путём нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах, беря пример с США.

Они у себя опять же внутри ЕС выработали решение о создании механизмов введения санкций за вторжение в киберсферу с преступными целями, как они считают, по правам человека, ещё по каким-то вопросам. Эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права, как и нелегитимны любые односторонние санкции. Но тенденция такая просматривается, — констатировал дипломат, выступая 1 сентября перед студентами и преподавателями МГИМО.

Евросоюз намерен подвергнуть Россию очередным санкциям, на этот раз из-за хакерской атаки 2015 года на Бундестаг. Кроме того, в конце июня Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций, наложенных на РФ из-за действий против Украины, до 31 января 2021 года. Ограничения касаются секторов российской экономики.

В начале июня представители Республиканской партии США причислили Россию к трём главным врагам Америки наряду с Китаем и Ираном и предложили ввести «самые жёсткие санкции». Среди них — признание РФ страной — пособником терроризма и отключение страны от системы SWIFT.

Выступая в МГИМО Лавров также затронул и тему Белоруссии. По его словам, предложенная Александром Лукашенко конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога в стране, писал NEWS.ru.