https://static.news.ru/photo/4975ba8a-db7b-11e9-943e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitney Morgan/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Соединённые Штаты начали размещать оружие в космосе. Министр написал об этом в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего», которая опубликована на сайте ведомства.

Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность, — говорится в тексте.

По его словам, в настоящее время готовится медийная кампания по подготовке почвы для полного отказа США от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон так и не ратифицировал этот документ, сообщает RNS .

Ранее председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США, генерал Джозеф Данфорд сообщил, что официальное учреждение Космического командования США состоится 29 августа, писал News.ru.