https://static.news.ru/photo/987fc23e-5a0f-11ea-9eef-fa163e074e61_660.jpg Жан Ассельборн и Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормализация отношений России и Евросоюза — лишь вопрос времени. В Москве не сомневаются, что она рано или поздно произойдет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Такую позицию он озвучил в ходе встречи с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном. Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что он и его коллега еще помнят «лучшие времена» в отношениях Москвы и Брюсселя, передаёт РИА Новости.

Он напомнил, что именно Ассельборн стоял у истоков «крупного и перспективного, многообещающего проекта между Россией и Евросоюзом, который обрёл форму четырех „дорожных карт“ по формированию четырёх общих пространств». Этот труд не пропал даром, выразил уверенность Лавров. Поэтому нормализация отношений обязательно последует, подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лавров объявил, что Россия может оказать содействие итальянским компаниям в переходе от продукции «сделано в Италии» к производственной кооперации по принципу «сделано с Италией».