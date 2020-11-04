Лавров заявил о готовности РФ сотрудничать с ЕС по вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8bc7e65c-1ea9-11eb-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации от коронавируса, в том числе на площадке Совета Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в Москве известно, что успехи России в разработке вакцины от COVID-19 «не всем по душе». Однако над интересами по защите здоровья собственных граждан не должны преобладать никакие политические или экономические расчёты, подчеркнул он.

Коронавирус подтвердил, насколько европейцам важно быть едиными перед лицом общих угроз, — цитирует министра ТАСС.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V» центра имени Гамалеи в настоящее время уже проходит пострегистрационные испытания, а для препарата «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» они начнутся в ближайшее время. Кроме того, на очереди регистрация третьей вакцины, которая создана специалистами центра имени Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз отказывается применять вакцины, произведённые в России иди Китае. При этом в Еврокомиссии допустили, что на рынок ЕС могут попасть препараты, произведённые другими странами. Возможность приобретения российской вакцины рассматривает только Венгрия.