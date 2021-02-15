Лавров заявил о большом количестве друзей Москвы в Европе

https://static.news.ru/photo/77a24c3e-6f8b-11eb-b6ea-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России складываются хорошие отношения со многими европейскими странами по отдельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал не интерпретировать напряжённость между Москвой и ЕС как сложности в отношениях с европейцами.

Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения, — приводит РИА Новости слова главы МИД РФ.

Он подчеркнул, что в Европе практически нет стран, с которыми у России есть какие-то разногласия.

На прошлой неделе NEWS.ru писал, что по словам Лаврова, Россия готова к возможному разрыву отношений с Евросоюзом. Он утверждал, что это может произойти, если российская сторона ещё раз увидит, как уже было не раз, что в каких-то областях вводятся ограничения, из-за которых возникают риски для отечественной экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не намерена становиться инициатором разрыва отношений с ЕС.